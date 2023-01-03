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17:06, 3 января 2023Мир

США отказали Зеленскому в поставках тактических ракет для ВСУ

Politico: США отказали Зеленскому в поставках ракет большой дальности ATACMS для ВСУ

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Власти США отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе поставить тактические ракеты большой дальности ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico.

По информации издания, украинские лидеры утверждают, что это оружие позволить вытеснить российскую армию с занятых позиций и завершить конфликт. При этом официальные лица США допускают, что поставки ракет большой дальности способствуют эскалации ситуации и выведут конфликт на более опасный уровень.

Эксперты считают, наличие Patriot и ATACMS в войсках не даст решительного преимущества. Кроме того, они не подходят для выполнения задач на Украине из-за специфических характеристик.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, танки и современные дроны в 2023 году.

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Варвара Кошечкина
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