В Румынии возбудили дело из-за изображения российских военных на маскараде

Digi 24: полиция Румынии возбудила дело из-за изображения военных РФ на маскараде

Полиция Румынии возбудила уголовное дело из-за того, что местные жители на традиционном ежегодном маскараде в коммуне Берзунцы изобразили российских военных и технику с буквой Z. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Отмечается, что началась проверка видеозаписей, обнародованных в публичном пространстве, на которых тракторы и легковые автомобили имитировали «бомбардировщики» и «БТР».

«Сообщения мужчин в масках подстрекали к насилию», — говорится в материале телеканала. При этом организаторы отметили, что не поддерживают Россию, а хотели подобной акцией привлечь внимание к ситуации на Украине.

Полиция изучит видеозаписи и обстоятельства произошедшего, чтобы определиться, какие именно обвинения будут выдвинуты организаторам. Председатель регионального совета Бакэу Валентин Иванча подчеркнул, что изображенные образы не представляют традиции области или страны.

Он добавил, что нельзя воспринимать войну как шутку и пародировать ее, вне зависимости от замыслов участников маскарада, поскольку это «очень серьезная и болезненная вещь».

Посольство Украины в Румынии раскритиковало акцию и призвало Бухарест провести быстрое и подробное расследование инцидента.

Ранее пограничники и спасатели нашли в горах Румынии украинских дезертиров, которые нелегально пересекли границу стран.

