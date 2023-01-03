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12:22, 3 января 2023Мир

В Индии сообщили о гибели российского моряка на судне

Полиция Индии сообщила о гибели российского моряка на грузовом судне в порту Парадип
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Российский моряк погиб на борту грузового судна, которое стояло на якоре в индийском порту Парадип штата Одиша. Об этом сообщил суперинтендант полиции Ахилешвар Сингх, передает ТАСС.

«Мы узнали, что он был одним из членов экипажа грузового судна. Причина его смерти станет известна только после вскрытия. Согласно нашему предварительному расследованию, он внезапно потерял сознание на борту корабля. Возможно, он умер от сердечного приступа», — сказал он.

В полиции также добавили, что речь идет о Сергее Милякове 1972 года рождения, который был главным инженером грузового судна Al Danah. Уточняется, что сухогруз ходит под флагом Маршалловых островов.

Ранее у берегов Бразилии спасся рыбак, который провел в открытом океане два дня. Отмечается, что он упал с борта рыболовного судна и смог выжить благодаря сигнальным буям.

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Виктория Кондратьева
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