Стало известно о состоянии травмированной звезды «Мстителей»

Daily Mail: звезда «Мстителей» Реннер получил тупую травму груди во время уборки снега

Голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, получил «тупую травму груди» после несчастного случая во время уборки снега. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя актера.

Реннер перенес операцию в понедельник, 2 января. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии «в критическом, но стабильном состоянии». Семья Реннера выразила благодарность врачам, а также поклонникам за поддержку.

Полиция в Неваде изучает обстоятельства травмирования актера. Отмечается, что Реннер был единственным участником происшествия.

Ранее сообщалось, что Реннер попал в ДТП и находится в критическом состоянии. Собеседник The Hollywood Reporter подчеркнул, что актер находится с семьей и получает необходимый уход. Известно, что исполнитель роли Соколиного глаза владеет ранчо над озером Тахо в горах Сьерра-Невада. Этот регион сильно пострадал от зимнего шторма в канун Нового года.

