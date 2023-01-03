Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:01, 3 января 2023Культура

Стало известно о состоянии травмированной звезды «Мстителей»

Daily Mail: звезда «Мстителей» Реннер получил тупую травму груди во время уборки снега
Джереми Реннер

Джереми Реннер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, получил «тупую травму груди» после несчастного случая во время уборки снега. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя актера.

Реннер перенес операцию в понедельник, 2 января. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии «в критическом, но стабильном состоянии». Семья Реннера выразила благодарность врачам, а также поклонникам за поддержку.

Полиция в Неваде изучает обстоятельства травмирования актера. Отмечается, что Реннер был единственным участником происшествия.

Ранее сообщалось, что Реннер попал в ДТП и находится в критическом состоянии. Собеседник The Hollywood Reporter подчеркнул, что актер находится с семьей и получает необходимый уход. Известно, что исполнитель роли Соколиного глаза владеет ранчо над озером Тахо в горах Сьерра-Невада. Этот регион сильно пострадал от зимнего шторма в канун Нового года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя
В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Перечислены традиционные татарские новогодние блюда
Стало известно о состоянии травмированной звезды «Мстителей»
Аналитик спрогнозировал укрепление курса рубля после праздников
Российский режиссер с женой пострадали при пожаре в своей квартире
Россияне обсудили свои костюмы на новогодних утренниках в СССР
Бывший украинский чиновник рассказал о незаконной отмене выборов Зеленским
В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев
Двум депутатам дали срок за драку в парламенте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.