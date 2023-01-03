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17:08, 3 января 2023Бывший СССР

Верховная Рада удалила из Twitter пост о дне рождения Бандеры

Верховная Рада удалила из Twitter пост о дне рождения Бандеры после возмущения Польши

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада Украины удалила из своего аккаунта в социальной сети Twitter пост о дне рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Это произошло после волны возмущения, поднятой в Польше из-за публикации, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что пост к 114-летию со дня рождения Бандеры был опубликован в Twitter-аккаунте украинского парламента 1 января. К записи была прикреплена фотография главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил недовольство в связи с празднованием дня рождения Бандеры на Украине. Также он сообщил, что побеседовал на эту тему с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. В результате публикацию о дне рождения националиста убрали из Twitter-аккаунта Верховной Рады.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в беседе c Polskie Radio 24 заявил, что удаление записи является знаком того, что «украинцы все-таки прислушались к голосу» Варшавы. Он также напомнил, что Бандера был «идеологом украинских националистов, которые убили десятки тысяч поляков на Волыни».

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году националист был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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Олег Давыдов
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