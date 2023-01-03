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01:38, 3 января 2023Экономика

В Финляндии сравнили падение ВВП России и Украины

Финский аналитик Кяихке: ВВП Украины снизился в десять раз больше, чем у России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

ВВП Украины в снизился на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше, заявил научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке в беседе с Ilta-Sanomat.

По мнению эксперта, нет никаких признаков того, что санкции смогут навредить России и повлияют на ее способность вести боевые действия.

«Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы все еще говорим о четырех процентах», — сказал аналитик.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара. В докладе МВФ отмечается, что теперь, по прогнозам, ВВП России снизится на 3,4 процента в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался.

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Марина Совина
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