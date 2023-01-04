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03:23, 4 января 2023Бывший СССР

Украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сдаться в плен

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал попавший в плен к Вооруженным силам России военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук, передает РИА Новости.

«И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом», — рассказал он.

Военный отметил, что мину бросила украинская сторона, вероятно, чтобы уничтожить их.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались заставить захваченных ими бойцов Донецкой народной республики (ДНР) дать ложные показания против депутата Госдумы от Чечни, Героя России Адама Делимханова. По словам вернувшегося из украинского плена танкиста Сергея Филипа, сотрудники СБУ допрашивали его несколько раз.

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Марина Совина
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