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03:32, 4 января 2023Россия

Эпидемиолог оценил возможность возникновения в России пандемии гриппа

Эпидемиолог Гинцбург заявил, что вариант гриппа B не сможет вызвать пандемию

Фото: Pixabay

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале циркулирования в России варианта гриппа B, отметив, что тот постепенно вытеснит грипп типа A. Он также оценил возможность возникновения в стране пандемии гриппа, выразив уверенность в том, что этого не произойдет, сообщает ТАСС.

«На смену гриппу А приходит грипп В, он тоже очень тяжелый и не лучше гриппа А. Про А больше говорят, потому что он бывает пандемический. В не бывает пандемический», — заявил специалист.

Он пояснил, что грипп B циркулирует уже долгое время, разные варианты которого вытесняют друг друга.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в России за последнюю неделю на 29,3 процента. Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — 81,3 процента. По данным ведомства, из них преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 — 60,8 процента.

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Марина Совина
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