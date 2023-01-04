Цены на нефть резко снизились

Стоимость барреля нефти Brent за сутки упала более чем на шесть долларов

В ходе торгов в среду, 4 января, стоимость барреля сорта нефти Brent подошла к 80 долларам, что на шесть долларов меньше, чем накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:20 по московскому времени мартовский фьючерс Brent торгуется на уровне 80,2 доллара за баррель. Сорт WTI также снижается до уровня 75,2 доллара.

В последний раз на таком уровне нефтяные котировки находились 21 декабря. С 29 декабря цены начали резко расти, эта тенденция продолжилась в начале дня 3 января, после чего происходит движение в обратном направлении.

Основной причиной такой динамики остается напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Китае. Как сообщает Bloomberg, морги и крематории по всей стране переполнены, можно говорить уже о «параличе системы». Точное количество заболевших и погибших неизвестно, так как Пекин скрывает статистику. Ситуация угрожает восстановлению экономической активности страны и спросу на нефть.

В свою очередь ответ России на потолок цен на нефть, введенный западными странами, оказался мягче ожиданий, что не позволяет трейдерам рассчитывать на рост дефицита сырья.