Депутат Госдумы не увидел предпосылок для новой мобилизации
Депутат Госдумы Гурулев заявил об отсутствии предпосылок для новой мобилизации
Предпосылок к проведению новой мобилизации в России нет. Об этом заявил в комментарии «Чита.ру» депутат Госдумы Андрей Гурулев.
«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий», — сообщил он.
По словам парламентария, мобилизованные россияне еще «не до конца введены в сражение». Гурулев заверил, что проводить мобилизационные мероприятие в ближайшие полгода неэффективно.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.