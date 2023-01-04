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19:21, 4 января 2023Россия

Депутат Госдумы не увидел предпосылок для новой мобилизации

Депутат Госдумы Гурулев заявил об отсутствии предпосылок для новой мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предпосылок к проведению новой мобилизации в России нет. Об этом заявил в комментарии «Чита.ру» депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий», — сообщил он.

По словам парламентария, мобилизованные россияне еще «не до конца введены в сражение». Гурулев заверил, что проводить мобилизационные мероприятие в ближайшие полгода неэффективно.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

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Варвара Кошечкина
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