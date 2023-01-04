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14:15, 4 января 2023Мир

В Германии потребовали отставки министра обороны

Лидеры блока ХДС/ХСС потребовали отставки министра обороны ФРГ Ламбрехт
Кристин Ламбрехт

Кристин Ламбрехт. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Лидеры оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Об этом в среду, 4 января, сообщает Münchner Merkur.

«Каждый час, который госпожа Ламбрехт проводит на своем посту, ослабляет авторитет федерального канцлера», — заявил Мерц.

Между тем, как считает Зедер, Ламбрехт держится за свою должность крепче, чем климатические активисты, которые приклеивают себя к дорогам в знак протеста. По его словам, глава Минобороны должна уйти в отставку, либо ее нужно уволить. Глава ХСС также заявил, что немецкие солдаты не заслуживают такого министра.

Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за новогоднего обращения, которое было снято на фоне новогодних фейерверков. Ее в частности упрекали за то, что вместо разговора о ходе конфликта на Украине она сделала акцент на своих встречах.

Ранее немцев возмутило фото 22-летнего сына Ламбрехт Александра, сделанное в вертолете бундесвера во время ее служебной командировки. Журналисты лишь через суд вынудили политика прокомментировать фотографию.

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Алина Гончарова
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