Политолог допустил шантаж Запада Украины для переговоров с Россией

Член совета при Путине Безпалько: Запад лишит Зеленского помощи для переговоров с Россией

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, что Запад начнет манипулировать поставками оружия Киеву, чтобы склонить украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Москвой. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Безпалько предположил, что для решения конфликта на Украине Запад выберет путь переговоров. Страны смогут поменять мнение Зеленского и его администрации, поскольку Киев полностью от них зависит в финансовом, экономическом, военном и энергетическом вопросе. Поэтому политолог допустил, что Запад использует шантаж и лишит Украину помощи, чтобы та пошла на диалог с Россией.

«Если Запад решит серьезно принудить Украину к переговорам, он может сказать: „Ребята, ну хорошо. Тогда мы уходим, а вы здесь оставайтесь одни и разруливайте этот процесс. Ни оружия, ни денег, ни энергии, ни трансформаторов, ни техники, ни топлива вам больше не будет. Вы самостоятельная и независимая страна. Справляйтесь сами, вы уже взрослые"», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что при развитии такого сценария «Украина тут же рухнет», поскольку манипуляции поддержкой является самым эффективным способ воздействия на Киев. Безпалько добавил, что Запад пойдет на завершение конфликта при кризисе в экономике и каких-либо негативных процессах.

«Может заставить какой-то компромисс, который, возможно, не публично обсуждается между представителями коллективного Запада и РФ», — заключил он.

Ранее Безпалько рассказал о возможной цели Запада в переговорах с Россией по Украине. По его мнению, страны хотят принудить Москву пойти на компромисс с Киевом.