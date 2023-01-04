Сенатор заявил о нахождении США на краю пропасти

Сенатор-республиканец Рубио заявил, что некомпетентность элит привела США к краю пропасти

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио рассказал, к чему привели годы правления в США некомпетентных элит. Об этом он написал в статье для издания The American Conservative.

Рубио заявил, что американские элиты больше заинтересованы в накоплении власти, чем в улучшении жизни граждан. «Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — отметил он.

Политик добавил, что список «слабых мест» США является слишком длинным. Для спасения Вашингтона необходимо сбалансировать национальную экономику и «поставить Уолл-стрит на место». После этого в стране следует возродить ведущие отрасли производства с помощью «агрессивной проамериканской промышленной политики». Он также призвал восстановить положение рабочей силы в США.

При этом главой угрозой для США Рубил назвал Китай. По его мнению, Европе следует играть ведущую роль в регионе, а не возлагать ответственность на Вашингтон.

