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06:55, 4 января 2023Мир

Сенатор заявил о нахождении США на краю пропасти

Сенатор-республиканец Рубио заявил, что некомпетентность элит привела США к краю пропасти
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио рассказал, к чему привели годы правления в США некомпетентных элит. Об этом он написал в статье для издания The American Conservative.

Рубио заявил, что американские элиты больше заинтересованы в накоплении власти, чем в улучшении жизни граждан. «Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Сообщества были опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — отметил он.

Политик добавил, что список «слабых мест» США является слишком длинным. Для спасения Вашингтона необходимо сбалансировать национальную экономику и «поставить Уолл-стрит на место». После этого в стране следует возродить ведущие отрасли производства с помощью «агрессивной проамериканской промышленной политики». Он также призвал восстановить положение рабочей силы в США.

При этом главой угрозой для США Рубил назвал Китай. По его мнению, Европе следует играть ведущую роль в регионе, а не возлагать ответственность на Вашингтон.

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Марина Совина
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