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16:51, 4 января 2023Интернет и СМИ

Пригожин сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского

Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о смерти журналиста РИА ФАН Романовского

Кадр: Telegram-канал «Abbas Djuma»

Умер журналист РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, видео с ним опубликовал журналист Аббас Джума.

«Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень многое для нашей страны», — сказал бизнесмен и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

О подробностях смерти журналиста не сообщается.

В конце декабря Аббас Джума сообщал, что Романовский находится в больнице в тяжелом состоянии. «После очередной операции на мозге, в августе, он тяжело восстанавливается», — отмечал он.

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Варвара Кошечкина
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