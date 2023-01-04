Раскрыты два условия экономической агонии США

NYP: безответственная политика ФРС и Конгресса могут продлить экономическую агонию США

Изменение политики Федерального резерва США (ФРС) и продолжение «безответственного» поведения Конгресса продлят экономическую агонию страны, пишет экономист Вероник де Ружи в статье для газеты The New York Post (NYP).

Если ФРС перестанет повышать ключевую ставку до того момента, когда инфляцию в стране действительно удастся обуздать, США не смогут избежать проблем, уверен он. Для укрощения инфляции нужно увеличить реальные процентные ставки намного выше нынешнего уровня, уверен он.

Эксперт обвинил Конгресс США в том, что он безответственно тратит и занимает деньги. «Вероятная комбинация этих двух угроз практически гарантирует, что наши экономические страдания продлятся намного дольше, чем необходимо», — раскрыл он условия трудностей США.

Ранее журналист Дэвид Голдман заявил, что состояние американской экономики можно сравнить с «походом в уборную», а ухудшение положения — «с нажатием кнопки на смывном бачке».