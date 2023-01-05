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03:27, 5 января 2023Силовые структуры

В Москве убили ведущую «Русского радио»

В Москве убили 34-летнюю ведущую «Русского радио Вологда» Анну Азовскую

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В Москве убили 34-летнюю ведущую «Русского радио Вологда» Анну Азовскую. Об этом сообщает «Вологда-поиск».

По информации Telegram-канала «112», полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови.

В убийстве подозревается 33-летний сожитель жертвы. Он признался, что в ходе ссоры набросился на женщину с ножом. На теле убитой обнаружили 30 ран.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта.

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Марина Совина
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