В Москве убили ведущую «Русского радио»

В Москве убили 34-летнюю ведущую «Русского радио Вологда» Анну Азовскую

В Москве убили 34-летнюю ведущую «Русского радио Вологда» Анну Азовскую. Об этом сообщает «Вологда-поиск».

По информации Telegram-канала «112», полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови.

В убийстве подозревается 33-летний сожитель жертвы. Он признался, что в ходе ссоры набросился на женщину с ножом. На теле убитой обнаружили 30 ран.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта.