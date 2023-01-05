Аномально теплая погода спасла Европу от энергокризиса

Bloomberg: аномально теплая погода в январе спасла Европу от энергокризиса

Аномально теплая погода в январе спасла европейские страны от энергокризиса, пишет Bloomberg.

Температура во Франции и Германии на данный момент на несколько градусов выше нормы, что позволяет снизить потребление тепла.

Параллельно с этим ненастная погода позволит увеличить выработку ветровой энергии, указывают авторы издания. В результате этого спрос на отопление в Европе в январе окажется ниже среднего за десять лет. При этом агентство считает, что энергетический кризис далек от завершения.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло беспрецедентный энергокризис в Европе предстоящей зимой. Отмечается, что страны должны будут сильно сократить потребление газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность.