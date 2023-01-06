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19:34, 6 января 2023Мир

Польша заявила о создании самой сильной армии в Европе

Министр обороны Польши Блащак: Варшава создает самую сильную армию в Европе

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Варшава находится в процессе создания самой сильной армии в Европе и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает издание Do Rzeczy.

Министру задали вопрос, является ли польская армия самой сильной в Европе уже сейчас или только будет таковой. «Будем, но в зарубежной прессе уже можно прочитать, что мы строим самую сильную армию в Европе», — ответил Блащак. Он подчеркнул, что сейчас войска страны как никогда сильны и в будущем станут только сильнее.

Блащак напомнил, что в 2022 году Польша получила первые батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и беспилотники Bayraktar турецкого производства. В 2023 году Варшава ожидает передачи танков Abrams, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, самолетов и вертолетов.

В декабре 2022 года сообщалось, что в польскую армию начнут набирать добровольцев для обучения. Принять участие смогут граждане от 15 до 65 лет. По словам Блащака, основной целью является обучение как можно большего количества людей основным навыкам, связанным с военным делом.

Александра Качан
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