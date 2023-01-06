Сборы нового «Аватара» во всем мире превысили полтора миллиарда долларов

«Аватар: Путь воды» стал самым кассовым фильмом 2022 года со сбором в 1,5 млрд долларов

Сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили отметку в полтора миллиарда долларов в мировом прокате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новая часть саги стала самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав «Топ Ган: Мэверик». Кинокартина занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.

В конце декабря сообщалось, что кассовые сборы «Аватар: Путь воды» всего за две недели после премьеры официально превысили отметку в миллиард долларов.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара». По его словам, в будущем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. Кэмерон известен как режиссер картин «Титаник», «Терминатор», «Чужие», «Бездна», «Правдивая ложь» и другие. За «Титаник» он получил три Оскара в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж».