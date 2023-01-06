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17:09, 6 января 2023Мир

Премьер Греции высказался по поводу отказа от акватории

Премьер Греции Мицотакис: Афины не собираются отказываться от 12 миль вод в Эгейском море

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греция не собирается отказываться от положенных ей акваторий, в том числе от 12 миль территориальных вод в Эгейском море. Об этом заявил премьер-министр европейского государства Кириакос Мицотакис, его цитирует РИА Новости.

«Мы находимся в самой южной точке Европы, в Ливийском море. Здесь развевается греческий флаг в Средиземном море, месте, которое должно стать местом мирного сосуществования для всех средиземноморских стран. Я хочу повторить здесь, из Гавдоса, что Греция не принимает предложения о том, как осуществлять свой суверенитет и свои суверенные права», — заявил глава греческого правительства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Позднее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос отреагировал на угрозы войной со стороны Турции, подчеркнув, что они больше похожи на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО.

Отношения между двумя странами-союзницами НАТО остаются напряженными из-за территориальных споров о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, а затем перешли Греции. Камнем преткновения является процесс делимитации территориальных вод и воздушного пространства.

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Александра Качан
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