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22:50, 6 января 2023Россия

Кириенко посетил восстанавливаемые Ленобластью объекты в ДНР

Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил восстанавливаемые объекты в ДНР
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко вместе с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили объекты в располагающемся в Горловском районе республике городе Енакиево, восстановлением которых занимается Ленинградская область. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты из Ленобласти закрыли тепловой контур социальных объектов. В 2022 году им удалось отремонтировать три школы, а также три детских сада.

«В одной из школ нам показали произведенный объем работ: заменены окна, двери, отремонтирован спортзал, теперь в нем новый инвентарь, закуплены оборудование для столовой и компьютерный класс. Следующий этап — внутренняя отделка», — заявил врио главы ДНР.

Также, по его словам, специалисты эффективно решили проблему дефицита воды, пробурив 23 скважины возле котельных и три возле больниц.

Ранее сообщалось, что Кириенко навестил военнослужащих БАРС «Каскад» 6 января. В ходе встречи военнослужащие рассказали о ситуации на их участке фронта, о работе, которая непрерывно ведется, а также о том, как обеспечивается безопасность проживания личного состава.

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Марина Совина
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