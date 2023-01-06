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22:05, 6 января 2023Россия

Кириенко навестил военнослужащих БАРС «Каскад»

Первый замглавы администрации президента Кириенко навестил военнослужащих БАРС «Каскад»

Фото: Telegram-канал DV_Sablin

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко навестил военнослужащих БАРС «Каскад» 6 января. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале.

В ходе встречи военнослужащие рассказали о ситуации на их участке фронта, о работе, которая непрерывно ведется, а также о том, как обеспечивается безопасность проживания личного состава.

«Потом вместе поехали к артиллеристам одного из соединений 1 АК, с которыми работаем в тесной связке. Поговорили с этими парнями-героями из Донецка, Горловки, Енакиева, несущими на себе основную тяжесть боев за освобождение ДНР», — рассказал депутат.

Он добавил, передали необходимые для выполнения задач подарки — коптеры, тепловизоры, аптечки и спальные мешки. «И даже гитара с автографом Дмитрия Певцова - есть кому на ней играть», — добавил Саблин.

В ноябре прошлого года в Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов Государственной Думы. В подразделение БАРС «Каскад» вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня, которые добровольно отправились на фронт. Командиром подразделения стал полковник Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого Братства».

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Марина Совина
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