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04:39, 6 января 2023Интернет и СМИ

В США заявили о панике в стране из-за России

Ведущий Fox Карлсон заявил, что США фабрикуют панику вокруг России в политических целях
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Lucas Jackson / Reuters

США «фабрикуют панику» вокруг России с целью использовать ее как политический инструмент. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Фрагмент программы опубликован на сайте вещателя.

Журналист напомнил, как в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. Чтобы замять скандал, кампания Клинтон заявила, что это сделали русские хакеры.

При этом, подчеркнул Карлсон, спецслужбам было известно, что это неправда, однако они «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент».

«Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — с иронией отметил ведущий. По его словам, все, что неугодно американским властям США, стали называть «российской дезинформацией» и использовать для цензуры.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию.

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Марина Совина
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