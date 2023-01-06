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14:27, 6 января 2023Россия

Названы потери ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: потери ВСУ на краснолиманском направлении составили 60 человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу, 6 января.

По словам представителей военного ведомства, общие потери украинской стороны составили более 60 человек, три бронемашины и четыре пикапа. Как уточнили в Минобороне, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Также сообщается, что на краснолиманском направлении ВСУ произвели четыре минометных обстрела российских позиций.

Ранее 6 января Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские войска в ходе тяжелых наступательных действий прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин сообщил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Леонид Немов
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