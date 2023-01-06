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07:30, 6 января 2023Экономика

Описано будущее рынка газа в 2023 году

Аналитик Юшков: Россия останется одним из крупных игроков газового рынка в 2023 году

Фото: ПАО «Газпром»

Несмотря на все энергетические изменения, которые произошли в 2022 году, Россия остается одним из крупнейших игроков газового рынка, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее рынка газа в 2023 году.

Россия останется крупным игроком, но мы потеряли позицию крупнейшего в мире экспортера газа. Доля российского газа в Европе с 34 процентов снизилась до 8, а то и меньше

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Раньше мы экспортировали только в Европу 155 миллиардов кубов. Так было в 2021 году. Сейчас таких показателей нет. Хотя Россия все равно будет поставлять около 30-40 миллиардов кубов в Европу», — отметил Юшков.

Аналитик рассказал, что часть российского газа идет через Украину и через одну из ниток «Турецкого потока». При этом остается риск, что поставка в Европу будут сокращаться еще больше. Это произойдет, если транзит через Украину остановится, добавил он.

«Сейчас через Украину, через одну трубу, идет 42,2 миллиона кубов в сутки, вторую Киев отказывается использовать. И это ежесуточно делится на всю Центральную и Западную Европу. Потому что через "Турецкий поток" газ идет только для Сербии, Северной Македонии, Греции, Румынии и Венгрии», — сообщил эксперт.

Сложности с газопроводами

Также он напомнил, что Европа изначально хотела сократить зависимость от российского газа по политическим мотивам, а потом была вынуждена это сделать, потому что на каждом из маршрутов возникли проблемы.

«Польша национализировала долю "Газпрома" в газопроводе "Ямал-Европа". Россия в ответ ввела санкции против этого оператора — с ним нельзя сотрудничать российским компаниям. Поэтому "Газпром" не сможет, даже если захотел бы, заказывать услуги по транзиту по "Ямал-Европа". Далее Украина перекрыла один из газопроводов, потому что он проходит через территорию ЛНР. Теперь прокачка проходит только через Суджу», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Потом началась история с турбинами для «Северного потока». Они выходили из эксплуатации, требовали ремонта, заметил аналитик.

«Первая турбина ушла на ремонт в Канаду, ее не вернули из-за санкций. Остальные турбины уже не забирали. В итоге 3 сентября выработала свой ресурс последняя из турбин, газопровод был остановлен. Ну а потом его взорвали», — упомянул он.

При этом объемы, которые шли в Европу, не перекинуты на Восток, заявил Юшков.

«Потому что переориентировать газ, в отличие от угля и нефти, крайне сложно. Его технически сложно доставлять: нужно либо строить газопроводы, либо заводы по сжижению газа, а собственной технологии по сжижению газа у нас нет. Мы только намереваемся ее создать. Поэтому такой мгновенной переориентации, как с углем и нефтью, не происходит», — поведал он.

Но несмотря на это, Россия остается крупным поставщиком газа. Российское топливо экспортируют в страны Бывшего СССР, Турцию, остаются поставки в Европу и увеличивается объем поставок в Китай, напомнил аналитик.

Россия остается важным игроком, и на экономику рынка мы даже с этими небольшими остатками поставок в Европу можем влиять

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ
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Российские СПГ проекты

Аналитик убежден, что сокращение объемов поставок российского газа привело к тому, что цены на газ в Европе стали самыми высокими в мире, а за счет этого фактора европейские страны привлекли к себе все излишки СПГ со всего мира и частично заменили российский трубопроводный газ.

СПГ пришел в Европу, частично заменил российский газ, но это произошло по рекордным ценам, что сильно ударило по европейской экономике. И львиная доля этого СПГ является российским

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Плюс дорогая энергия вызвала огромную инфляцию в Европе, чего не было очень много лет. И все понимают, что этот энергетический кризис продлится еще несколько лет», — заявил эксперт.

Сегодня «Ямал СПГ» работает с превышением проектной мощности, причем существенно. «В этом году практически все с "Ямал СПГ" идет в Европу, на азиатский рынок поступает крайне мало газа», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Россия делит с Алжиром третье место по объемам поставок СПГ в Европу. Второе — Катар. Первое — США

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Ранее стало известно, что Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе-ноябре 2022 года на 9 процентов в годовом выражении до 40 миллиардов кубометров. По поставкам СПГ из России с начала года Европа опередила Азию.

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Алена Шевченко
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