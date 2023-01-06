BBC: молодые китайцы стали намеренно заражаться COVID-19 ради отпуска и из-за стариков

Молодые китайцы стали намеренно заражаться коронавирусом от знакомых. Одна из причин — нехватка коек в больницах для заболевших стариков. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

27-летний программист из Шанхая рассказал журналистам, что специально заразился, чтобы переболеть перед отпуском. «Я не хочу менять свои планы», — рассказал он. Мужчина признался, что перенес болезнь тяжелее, чем рассчитывал, но симптомы уже прошли. Другая 26-летняя жительница Шанхая поделилась, что сходила в гости к заразившейся подруге, чтобы «тоже подцепить вирус». «Я думала, что это будет похоже на простуду, но все оказалось гораздо тяжелее», — рассказала она.

После снятия карантинных ограничений Китай столкнулся с беспрецедентным ростом заболеваний. Другой собеседник издания рассказал, что его заболевшему 85-летнему отцу отказали в госпитализации — в больнице просто не осталось ни свободных коек, ни аппаратов ИВЛ. Вместо этого пожилому мужчине предложили посидеть под капельницей в коридоре. В конечном итоге сыну удалось договориться с помощью знакомых, чтобы отца положили в другую больницу, но у того уже развилось серьезное воспаление легких.

Найти лекарства от ковида тоже непросто: еще одна собеседница «Би-би-си» рассказала, что ее дочь смогла купить препарат Paxlovid только на черном рынке, заплатив больше 900 долларов за упаковку.

Ранее Bloomberg сообщил, что резкий рост числа заразившихся COVID-19 в Китае привел к переполненности крематориев по всей стране. Предполагается, что смертность в КНР может вырасти с 9 тысяч человек в день до 25 тысяч в течение января, когда вырастет число междугородних и международных поездок к Лунному Новому году.