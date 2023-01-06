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07:43, 6 января 2023Мир

ВС Китая назвали шумихой появление американского эсминца в Тайваньском проливе

ВС Китая назвали шумихой появление американского эсминца в Тайваньском проливе

Фото: Hugh Gentry / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Китая назвали проход ракетного эсминца США класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) через Тайваньский пролив неприкрытой попыткой Штатов поднять рекламную шумиху. Такое заявление сделал официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на странице Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

По словам Ши И, китайские ВС сделали эсминцу предупреждение и постоянно следили за его перемещениями, ситуация полностью контролировалась.

5 декабря пресс-служба Седьмого флота США сообщила, что американский эсминец USS Chung-Hoon прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности Соединенных Штатов «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону. В ведомстве подчеркнули, что проход состоялся в международных водах.

Ранее Китай предостерег США от игр с огнем. В Минобороны страны предупредили Вашингтон о возможности обжечься из-за поставок противотанковых систем минирования Volcano Тайваню. Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй отметил, что США рискуют «обжечься огнем, который сами создали».

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Марина Совина
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