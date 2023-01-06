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14:38, 6 января 2023Россия

Пригожин оценил возможность взятия Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг информацию о взятии Соледара в Донецкой области

Фото: Libkos / AP

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин оценил возможность скорого взятия под контроль города Соледар в Донецкой области. Его заявление приводит пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

По данным Пригожина, бойцы его ЧВК «близки к взятию Соледара». При этом он уточнил, что преждевременная информация о якобы установлении контроля в городе «вредит наступлению». Он также попросил военных корреспондентов не распространять подобные непроверенные сообщения.

«Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», — заключил бизнесмен.

30 декабря подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины направило в города Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар в Донецкой народной республике мобильные группы, сформированные из иностранных наемников. По его словам, отряды иностранцев хорошо экипированы.

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Варвара Кошечкина
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