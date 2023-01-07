В Турции понадеялись на продление режима прекращение огня на Украине

Представитель Эрдогана заявил о надежде Турции на продление прекращения огня на Украине

В Турции надеются, что режим прекращения огня, который был объявлен Россией на всей линии боевого соприкосновения на Украине, будет продлен. Об этом в субботу, 7 января, заявил в эфире телеканала A Haber официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше», — отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

По его словам, пока стороны конфликта не смогли прийти к единому решению по данному вопросу, что свидетельствует о тупике, в котором они оказались.

В то же время Калын заверил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для налаживания диалога ради прекращения боевых действий. В частности, Турция планирует добиться прекращения огня в зоне Запорожской АЭС, чтобы не допустить аварий в данном районе.