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20:40, 7 января 2023Мир

В Турции понадеялись на продление режима прекращение огня на Украине

Представитель Эрдогана заявил о надежде Турции на продление прекращения огня на Украине

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

В Турции надеются, что режим прекращения огня, который был объявлен Россией на всей линии боевого соприкосновения на Украине, будет продлен. Об этом в субботу, 7 января, заявил в эфире телеканала A Haber официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше», — отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

По его словам, пока стороны конфликта не смогли прийти к единому решению по данному вопросу, что свидетельствует о тупике, в котором они оказались.

В то же время Калын заверил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для налаживания диалога ради прекращения боевых действий. В частности, Турция планирует добиться прекращения огня в зоне Запорожской АЭС, чтобы не допустить аварий в данном районе.

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Варвара Кошечкина
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