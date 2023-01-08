Три человека погибли при взрыве в квартире в Москве

«112»: трое человек погибли при взрыве в квартире на юго-западе Москвы

Трое человек погибли в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой экстренные службы.

По предварительным данным, инцидент произошел днем в воскресенье, 8 января. Соседи услышали взрыв на 14-м этаже, затем начался пожар.

Как уточняет издание «Московский комсомолец», спасатели успели эвакуировать с этажа четырех человек. Общее количество тех, кто может оставаться в зоне возгорания, пока неизвестно.

Причины взрыва и число пострадавших также неясны.

В начале декабря стало известно о пожаре в квартире дома № 28 на улице Генерала Белова в столице, один человек сгорел заживо.