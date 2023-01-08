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15:55, 8 января 2023Россия

В Минобороны заявили о возвращении из плена 50 российских военных

В Минобороны заявили, что 50 российских военных возвращены из украинского плена
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В результате переговоров 50 российских военных были возвращены из плена с подконтрольных Киеву территорий. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, речь идет о военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время освобожденным россиянам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В конце декабря прошлого года Минобороны сообщило, что из украинского плена вернули 82 российских военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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