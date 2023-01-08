В ЛНР нашли базу для подготовки детей к диверсиям против России

В ЛНР нашли лагерь «Лесная сказка», где Киев готовил детей к диверсиям против России

Военнослужащая Второго армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что в Пурдовке нашли базу для подготовки детей к диверсиям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, на территории оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в Пурдовке нашли программу военно-патриотической игры «Джура», утвержденной министерством образования Украины. Ее программа подразумевает борьбу с Россией, а в итогах прописан ожидаемый результат, в том числе тактико-технических действий на местности.

Журналистам также показали обнаруженный на территории лагеря муляж, с помощью которого детей тренировали работать с самодельными взрывными устройствами. «Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей», — отметил он.

7 января на газопроводе в ЛНР произошел взрыв. В результате 11 тысяч человек остались без газа. Позже в МЧС ЛНР заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал подрыв. Министерство государственной безопасности квалифицировало произошедшее как диверсию и возбудило уголовное дело по данному факту.