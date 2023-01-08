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19:05, 8 января 2023Россия

Депутат Госдумы назвала сукиным сыном готового воевать за Украину Смольянинова

Депутат ГД Драпенко назвала сукиным сыном готового воевать за Украину Смольянинова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на высказывание российского актера Артура Смольянинова, заявившего о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с РЕН ТВ она назвала артиста сукиным сыном.

«Ну, сукин сын, что могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей, — заявила депутат. — Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну, туда ему и дорога».

В воскресенье, 8 января, депутат Госдумы Султан Хамзаев захотел обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. Он также призвал ответственных лиц незамедлительно разорвать все контракты с артистом по государственным заказам.

Ранее бежавший на Украину актер в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил, что был бы готов отправиться в зону спецоперации воевать против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

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Варвара Кошечкина
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