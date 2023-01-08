Депутат Госдумы назвала сукиным сыном готового воевать за Украину Смольянинова

Депутат ГД Драпенко назвала сукиным сыном готового воевать за Украину Смольянинова

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на высказывание российского актера Артура Смольянинова, заявившего о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с РЕН ТВ она назвала артиста сукиным сыном.

«Ну, сукин сын, что могу сказать. Я думаю, что проклят будет своей страной, своими зрителями и, я думаю, историей, — заявила депутат. — Похоже, что человек выбрал какую-то свою дорогу. Ну, туда ему и дорога».

В воскресенье, 8 января, депутат Госдумы Султан Хамзаев захотел обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. Он также призвал ответственных лиц незамедлительно разорвать все контракты с артистом по государственным заказам.

Ранее бежавший на Украину актер в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил, что был бы готов отправиться в зону спецоперации воевать против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.