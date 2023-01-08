Против захотевшего воевать за Украину Смольянинова предложили возбудить дело

В Госдуме захотели обратиться в СК с просьбой возбудить дело против актера Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев захотел обратиться в Следственный комитет (СК) России с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова, который ранее высказался о готовности воевать на стороне Украины. Свое предложение политик озвучил в беседе с РИА Новости в воскресенье, 8 января.

«Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — заявил парламентарий. Он также призвал ответственных лиц незамедлительно разорвать все контракты с артистом по государственным заказам.

Ранее Смольянинов в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил, что был бы готов отправиться воевать в зону спецоперации против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.