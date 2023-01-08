Умер один из создателей театра «Современник»

Умер заслуженный деятель искусств и бывший директор театра «Современник» Леонид Эрман

Заслуженный деятель искусств России и один из создателей московского театра «Современник» Леонид Эрман скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.

Отмечается, что он умер накануне, 7 января. Прощание с ним состоится 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно­-исследовательского клинического института.

«Вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру. Юношей он прошел войну, а в 1952-м, когда ему было 25 лет, поступил на постановочный факультет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Леонид Эрман работал в «Современнике» практически со дня основания театра. Сначала он был заведующим постановочной частью, а затем финансовым директором. В 1976 году вслед за Олегом Ефремовым ушел во МХАТ, а в 1989 году вернулся в «Современник» уже директором.