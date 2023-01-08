Жителям Москвы пообещали ослабевание морозов

Вильфанд пообещал, что в Москве потеплеет до минус 7-12 градусов 11 января

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы, что морозы в регионе ослабеют в среду, 11 января. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Вильфанд, морозы начнут ослабевать уже во вторник, 10 января: днем потеплеет до минус 10-15 градусов, а ночью ожидается минус 17-19 градусов. На следующий день температура воздуха поднимется до 11-16 градусов мороза ночью и минус 7-12 градусов днем. «Это уже явное повышение температуры и ослабление морозов», — подчеркнул синоптик, добавив, что такой температурный фон на 5 градусов ниже нормы. «Однако на фоне усиления ветра до 15 метров в секунду еще не будет казаться, что температура ух, как повысилась», — предупредил он.