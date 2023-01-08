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17:42, 8 января 2023Силовые структуры

В Москве сотрудница хинкальной зарезала повара

Посудомойка убила ножом повара в московской хинкальной «Тбилисо» из-за некорректной шутки

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Сотрудница московской хинкальной «Тбилисо» зарезала ножом повара, который схватил ее за ягодицу на рабочем месте. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, это произошло в заведении 4 января. 50-летний грузин, который числился в ресторане поваром, праздновал Новый год с коллегами. В один момент, как рассказали очевидцы, он отпустил некорректную шутку в адрес 36-летней уроженки Таджикистана, работавшей посудомойкой.

Вслед за этим женщина начала оскорблять коллегу, тогда он решил выйти на перекур. «Неожиданно повар вспомнил, что забыл надеть куртку, где лежали сигареты, и снова отправился на кухню. (...) Ругань возобновилась с новой силой и совсем скоро переросла в драку», — отмечает издание.

Услышавшие шум сотрудники «Тбилисо», пытались унять конфликт, однако во время ссоры посудомойка ударила мужчину ножом. После убийства она сбежала из ресторана. По данным Следственного комитета России, нападавшую задержали силовики. Суд поместил ее под арест на основании уголовного дела об убийстве.

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Алевтина Запольская
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