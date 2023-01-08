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23:00, 8 января 2023Россия

В России призвали не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав граждан

Сенатор Клишас призвал не соревноваться с Украиной в способах нарушения прав граждан
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале прокомментировал предложение депутата Государственной Думы Евгения Попова аннулировать паспорта выступающих против России граждан.

Попов на фоне обсуждения заявлений актера Артура Смольянинова написал в Telegram, что не исключает необходимости разработки новых мер в отношении граждан, которые выступают против России. Он заявил, что одним из вариантов могло бы стать аннулирование российского паспорта.

По словам Клишаса, аннуляция паспорта не приведет к потери прав гражданином. «Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — заявил сенатор.

Ранее бежавший на Украину Смольянинов в YouTube-интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил, что был бы готов отправиться в зону спецоперации воевать против России. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

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Марина Совина
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