Замминистра обороны Украины назвала сложной ситуацию на востоке страны

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала сложной ситуацию на востоке страны

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала сложной ситуацию на востоке страны. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых — наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные», — рассказала она.

По словам Анны Маляр, особенно тяжело сейчас в Соледаре, где ведет наступление российская армия. Она обратила внимание, что большую часть украинской армии составляют мобилизованные. «И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны», — подчеркнула замминистра.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут уйти из города Соледара в Донецкой народной республике. Об этом ему стало известно из украинских источников. Киселев рассказал, что, по их информации, ВСУ получили приказ на отступление из города и его окрестностей.