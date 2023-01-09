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20:56, 9 января 2023Путешествия

Обезумевший от цветения водорослей морской котик набросился на туристку

В ЮАР детеныш морского котика покусал американскую актрису и попал на видео

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) разъяренный детеныш морского котика покусал туристку, которая купалась в море, и попал на видео. Видео и подробности инцидента публикует New York Post.

Пострадавшей оказалась американская актриса южноафриканского происхождения Лулу Тейлор (Loulou Taylor). На кадрах видно, как отдыхающие на пляже в страхе выбегают из моря: к оставшейся в воде девушке подплывает морской котик. Затем животное набрасывается на Тейлор.

На помощь поспешили несколько мужчин: один из них буквально отрывает котика от туристки, хватая его за хвост и лапу. Позже спаситель бросает детеныша ластоногого от себя подальше в воду. Отмечается, что, по мнению экспертов по дикой природе, обезумевшее поведение тюленей связано с опухолью мозга, которая вызывается отравлением домоевой кислотой вследствие цветения красных водорослей.

Представители Центра спасения тюленей в заливе Хаут утверждают, что животное испытало стресс из-за большого скопления людей. По их словам, это нормальное поведение для любого хищника в подобной ситуации. «Любителям пляжного отдыха повезло… Это был годовалый малыш возрастом примерно около года, на вид он весил не более 10 килограммов. Если бы это был взрослый тюлень, заголовки новостей были бы совсем другими», — добавили они.

Дарья Рыбак
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