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07:45, 10 января 2023Путешествия

Пассажир вертолета снял на видео авиакатастрофу и чудом выжил

Появилось видео столкновения двух вертолетов в воздухе в Австралии

Появилось видео столкновения двух вертолетов в Австралии — авиакатастрофу удалось запечатлеть на камеру пассажиру одного из воздушных судов. Ролик появился в распоряжении видеоблога 7 News на YouTube.

На кадрах видно, как один из пассажиров, сидящих на заднем ряду вертолета, бьет рукой по плечу пилота, пытаясь предупредить капитана воздушного судна о приближающейся опасности. Спустя секунду лобовое стекло прорезают лопасти другого вертолета — летят осколки стекла, ролик прерывается.

Отмечается, что пилот и все пятеро пассажиров, включая человека, снимавшего ролик, чудом выжили — вертолету удалось благополучно приземлиться после авиакатастрофы. Другой лайнер разбилось о песчаную отмель, погибло четверо человек, включая капитана воздушного судна.

Еще трое пассажиров разбившегося вертолета были госпитализированы в больницу в критическом состоянии. Оба воздушных судна принадлежат компании Sea World Helicopters.

Дарья Рыбак
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