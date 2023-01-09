Девять человек пострадали в ДТП на трассе в российском регионе

Госкомитет по ЧС: 9 человек, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Девять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей на трассе Белорецк — Учалы — Уралтау в Башкирии. Об этом региональный госкомитет по ЧС сообщил в Telegram.

В результате столкновения Skoda Octavia и Nissan Qashqai пятеро взрослых и четыре ребенка в возрасте от 3 до 14 лет получили травмы различной тяжести. Из них семерых госпитализировали в больницу Белорецка.

На месте работают сотрудники экстренных служба, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Брянской области. По предварительной информации, 19-летняя водитель автомобиля Lada Priora не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась со служебным УАЗ Patriot муниципального отдела МВД «Почепский».