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23:52, 8 января 2023Россия

Двое россиян погибли в ДТП с участием полицейского автомобиля

МВД: двое погибли, четверо пострадали в ДТП с полицейским автомобилем в Брянской области

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 16 часов 8 января на 43-м километре дороги А-240 БрянскНовозыбков. По предварительной информации, 19-летняя водитель автомобиля Lada Priora не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась со служебным УАЗ Patriot муниципального отдела МВД «Почепский».

В результате водитель и 45-летняя пассажир автомобиля Lada Priora от полученных травм скончались на месте. Водитель и трое пассажиров автомобиля УАЗ Patriot отделались травмами и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате тройного ДТП на трассе в Сочи. По предварительным данным, водитель каршеринга уснул за рулем в тоннеле и вылетел на встречную полосу.

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Марина Совина
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