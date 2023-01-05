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22:30, 5 января 2023Россия

Россиянин на каршеринге уснул за рулем в тоннеле и влетел в легковушку

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием каршеринга на трассе в Сочи

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате тройного ДТП на трассе в Сочи. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Краснодар №1».

Авария произошла на федеральной трассе А-147 «Адлер — Альпика Сервис». По предварительным данным, водитель каршеринга Mercedes уснул за рулем в тоннеле и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Honda и ехавшим позади нее грузовиком.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Тюменской области четыре человека погибли в ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовая машина Volvo. По предварительным данным, Hyundai резко выехал на встречную полосу, возможно, водитель уснул за рулем.

Марина Совина
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