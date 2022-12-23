Четыре человека погибли в ДТП в российском регионе

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП

В Уватском районе Тюменской области четыре человека погибли в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции 23 декабря.

Легковой автомобиль Hyundai и грузовая машина Volvo столкнулись на 378-м километре федеральной автотрассы Тюмень-Ханты-Мансийск. «По предварительным данным, Hyundai резко выехал на встречную полосу, возможно водитель уснул за рулем. В машине находились пять человек», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, россиянин, находившийся за рулем, был жителем Тюмени — он и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Одного человека госпитализировали, личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Тверской области на трассе М-10 произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.