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12:28, 23 декабря 2022Россия

Четыре человека погибли в ДТП в российском регионе

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: «Известия»

В Уватском районе Тюменской области четыре человека погибли в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции 23 декабря.

Легковой автомобиль Hyundai и грузовая машина Volvo столкнулись на 378-м километре федеральной автотрассы Тюмень-Ханты-Мансийск. «По предварительным данным, Hyundai резко выехал на встречную полосу, возможно водитель уснул за рулем. В машине находились пять человек», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, россиянин, находившийся за рулем, был жителем Тюмени — он и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Одного человека госпитализировали, личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Тверской области на трассе М-10 произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.

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Варвара Родикова
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