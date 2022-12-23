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11:57, 23 декабря 2022Россия

Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в российском регионе

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Тверской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Тверской области на трассе М-10 произошло ДТП с участием скорой помощи и нескольких машин, в результате один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в УМВД по российскому региону.

В ведомстве пояснили, что столкнулись два грузовика, одна легковушка и машина скорой медицинской помощи. Автомобиль спецтранспорта влетел в большегруз. О состоянии пострадавших граждан данных пока не поступало.

К месту смертельного ДТП направились сотрудники полиции и спецслужбы. Кроме того, выяснением обстоятельств аварии займется тверская прокуратура.

Днем 14 декабря на 46-м километре автодороги ТомскМариинск произошло ДТП с грузовиком и скорой. Грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал из города Томска в город Асино. Четыре человека, находившихся в машине скорой помощи, погибли. Водитель, угнавший грузовик и устроивший ДТП, напился перед аварией.

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Анна Щербакова
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