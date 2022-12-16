Устроивший ДТП с погибшими врачами под Томском угонщик напился перед аварией

Устроивший ДТП со скорой в Томской области угонщик грузовика напился перед аварией

Водитель, угнавший грузовик и устроивший ДТП с машиной скорой помощи со смертельным исходом в Томской области, напился перед аварией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ГУ МВД по региону.

«В ходе расследования уголовного дела (...) были назначены экспертизы, которые установили, что задержанный гражданин управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По факту угона грузовика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Об аварии стало известно днем 14 декабря. Столкновение произошло на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал из города Томска в город Асино. Четыре человека, находившихся в машине скорой помощи, погибли.

Позднее появилось видео с мест аварии. На кадрах видно, что машина с медиками горит на обочине.