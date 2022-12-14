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12:41, 14 декабря 2022Россия

Четыре человека погибли в результате ДТП с машиной скорой помощи под Томском

МВД: четыре человека погибли при столкновении скорой помощи с грузовиком под Томском

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При столкновении машины скорой помощи с грузовиком под Томском погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Томской области.

Столкновение транспортных средств произошло на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал со стороны города Томска в город Асино. В результате ДТП произошло возгорание. Четверо находившихся в машине скорой помощи человек погибли.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и число пострадавших устанавливаются.

Ранее сообщалось, пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате происшествия пострадали восемь человек.

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Варвара Кошечкина
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