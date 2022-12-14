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08:46, 14 декабря 2022Россия

В российском регионе автобус столкнулся с военным тягачом

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с военным тягачом под Воронежем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, в результате происшествия пострадали восемь человек. Об этом заявила представитель Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ольховатского района, пишет ТАСС.

Всех пострадавших доставили в больницу после ДТП в российском регионе. В ЕДДС пояснили, что автобус следовал из Луганска в Белгород, в общественный транспорт въехал военный тягач МАЗ 537.

По словам собеседницы агентства, среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами. Пассажирский автобус находится на месте ДТП, к месту происшествия направились сотрудники ГИБДД для установления причин инцидента.

Ранее сообщалось, что двое военных из Челябинской области погибли в ДТП с грузовиками на трассе под Воронежем. Позже знакомая одного из военных допустила, что они могли попасть в аварию при выполнении задания.

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Анна Щербакова
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