Двое российских военных погибли в ДТП с участием грузовиков

Двое военных из Челябинской области погибли в ДТП с грузовиками на трассе под Воронежем

Двое военных из Кунашакского района Челябинской области погибли в ДТП с участием грузовиков на трассе М-4 «Дон» под Воронежем. Об этом сообщает портал 74.RU со ссылкой на администрацию района.

Представители администрации пояснили, что погибшие россияне получили повестки и проходили службу в зоне проведения спецоперации на Украине.

Знакомая одного из военных допустила, что они могли попасть в ДТП при выполнении задания. «Их командиром был дан приказ забрать дрон. Его должны были им привезти. Они были на машине «Нива» и попали в аварию», — заявила она.

В МВД по Воронежской области также подтвердили факт произошедшего. Челябинские власти пообещали семьям погибших военных помочь с доставкой тел.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области военный на КамАЗе наехал на колонну срочников. В результате наезда двое из 20 военнослужащих погибли. Один из них скончался на месте, второй умер в госпитале. 11 человек пострадали, их увезли в медучреждение с различными травмами.