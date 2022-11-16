Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 16 ноября 2022Россия

Двое российских военных погибли в ДТП с участием грузовиков

Двое военных из Челябинской области погибли в ДТП с грузовиками на трассе под Воронежем

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

Двое военных из Кунашакского района Челябинской области погибли в ДТП с участием грузовиков на трассе М-4 «Дон» под Воронежем. Об этом сообщает портал 74.RU со ссылкой на администрацию района.

Представители администрации пояснили, что погибшие россияне получили повестки и проходили службу в зоне проведения спецоперации на Украине.

Знакомая одного из военных допустила, что они могли попасть в ДТП при выполнении задания. «Их командиром был дан приказ забрать дрон. Его должны были им привезти. Они были на машине «Нива» и попали в аварию», — заявила она.

В МВД по Воронежской области также подтвердили факт произошедшего. Челябинские власти пообещали семьям погибших военных помочь с доставкой тел.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области военный на КамАЗе наехал на колонну срочников. В результате наезда двое из 20 военнослужащих погибли. Один из них скончался на месте, второй умер в госпитале. 11 человек пострадали, их увезли в медучреждение с различными травмами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора
Россиянам решили раздать миллионы рублей на развитие их бизнеса
Глава британской контрразведки назвал число высланных из ЕС дипломатов России
Мировые дивиденды побили рекорд благодаря энергокризису
В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков
Два российских музыканта оказались в СИЗО в Брюсселе
Найденную родную сестру Натальи Водяновой назвали ее дочерью
Правоохранители задержали российскую банду взрывателей банкоматов
В Китае посоветовали США отказаться от иллюзии «вечной правоты»
Назван необходимый для накопления на «однушку» в новостройке в Москве срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.